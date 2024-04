«Paesaggio e ambiente, beni da difendere» 

“Insularità è paesaggio & Ambiente”: è il tema di un incontro in programma oggi dalle 10 nella sala Giorgio Pisano, nel complesso polifunzionale de L’Unione Sarda. L’evento, condotto e coordinato da Maria Antonietta Mongiu (Presidente Comitato scientifico Insularità in Costituzione) e da Rita Dedola (componente del Comitato) sarà trasmesso in diretta streaming su unionesarda.it.

Gli interventi

Sono previste le testimonianze di don Francesco Tamponi, direttore ufficio diocesano per i Beni Culturali della Conferenza episcopale sarda; Luca Saba direttore Coldiretti Sardegna; Antonio Muscas, componente del Coordinamento dei Comitati Sardi contro la speculazione energetica; Mario Putzulu, direttore Copagri; Raffaele Sestu, presidente Unpli regionale; Pinuccio Deroma, ex dirigente di Mediterranea Energia di Forlì. A seguire gli interventi di Sergio Zuncheddu, editore e imprenditore; Fausto Pani, geologo; Giuseppe Biggio, già Direttore del Servizio pianificazione territoriale della Regione; Gianmario Demuro, ordinario di Diritto costituzionale Università di Cagliari; Luisa Giurato, giudice del Tribunale di sorveglianza; Cristina Ornano, presidente del Tribunale di sorveglianza Cagliari; Gianvalerio Sanna; già assessore regionale all’Urbanistica; Bachisio Bandinu, antropologo e scrittore.

Svantaggi e opportunità

“Tancas serradas a muru, /fattas a safferra afferra, /Si su chelu fit in terra,/che l’aian serradu puru» (Melchiorre Murenu) “Tanche chiuse con muro,/fatte all’arraffa arraffa;/se il cielo fosse in terra/avrebbero recintato pure quello» (traduzione. Giovanni Spano)

«Il Comitato scientifico Insularità in Costituzione», si legge in un comunicato, «è contro la distruzione, attualmente in corso, del paesaggio e dell’ambiente della Sardegna. Il riconoscimento dell’Insularità in Costituzione significa riconoscere pari opportunità per chi vive nell’isola ma pure specificità al paesaggio, all’ambiente, ai beni culturali, materiali e immateriali dell’isola». «L’obiettivo del Comitato», si legge ancora, «è sempre stato approfondire e divulgare le tematiche che fondano l’insularità. Un episteme con caratteri e profili che i Sardi percepiscono e riconoscono come fondativi. Ciò prima della “Convenzione europea del paesaggio”, sottoscritta a Firenze nel 2000, e dell’articolo 9 della Costituzione che recita: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni». E prima dell’articolo 41 che recita: «L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali».

Il ruolo del Ppr

«Il Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna del 2006, recependo il Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004, riconosce, allo stato attuale, rango costituzionale solo ad una porzione dell’isola. Estendere il Ppr a tutto il territorio sardo con un’apposita norma di legge», si evidenzia ancora nella nota, «supera l’attuale disparità nella tutela delle diverse zone della Sardegna e salva le aree interne e i loro paesaggi, bene che generazioni hanno costruito nei millenni; prima fonte economica anche nelle riconversioni turistiche. L’irreversibile e ingiustificata distruzione priva gli abitanti del legittimo “diritto al paesaggio” e il paesaggio, a sua volta, del diritto a non essere, irreversibilmente, stravolto».

