Paesaggi minerari, mostra nell’aula Asili 

Sarà inaugurata mercoledì alle 17.30 nell’aula Asili del dipartimento di architettura, in via Corte d’Appello 48, la mostra “Ecosistemi post industriali. Viaggio in quattro paesaggi minerari del British Columbia e della Sardegna”. Protagonista è Fabio Facchini, architetto sardo che vive a Vancouver da cinque anni.

Facchini aveva lasciato la Sardegna durante gli studi universitari grazie all’Erasmus e ha poi deciso di continuare il suo percorso di crescita professionale e umana con esperienze di lavoro all’estero. L’anno scorso è venuto a conoscenza del bando Talent In Sardinia del Crei-Acli attraverso il circolo dei sardi di Vancouver ed ha partecipato con un progetto dal titolo “Il paesaggio rurale tra Sardegna e Columbia Britannica”.

Il suo progetto è rivolto allo studio parallelo del territorio della Sardegna e della Columbia Britannica per far emergere le qualità e le negatività dei due diversi paesaggi. Questa attività, supportata anche dall’Università di Cagliari e dalla University of British Columbia, aveva l’obiettivo di creare un parallelismo tra due realtà lontane ma simili sotto alcuni aspetti, attraverso l’analisi delle potenzialità e delle negatività di un luogo che possano aiutare l’altro e viceversa. Uno dei punti del progetto era la realizzazione di una mostra attraverso la quale esplorare questi quattro insediamenti estrattivi. L’obiettivo del bando “Talent In Sardinia” è attrarre in Sardegna giovani emigrati o figli di emigrati tra i 18 e i 35 anni per lo sviluppo di idee e progetti innovativi.

