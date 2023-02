Paesaggi d’autore, le cale tornano in televisione 

Baunei e il suo territorio saranno presto nuovamente protagonisti su Rai Tre, all’interno del programma “Kilimangiaro” condotto da Camila Raznovich. Dopo l’avventura legata alla partecipazione alla competizione “Il Borgo dei Borghi”, che nel 2020 ha visto Baunei classificarsi al secondo posto dietro la rinomata località turistica calabrese Tropea, il territorio baunese sospeso tra mare e montagna avrà nuovamente grande visibilità all’interno del programma, grazie ad una serie di filmati dedicati ai paesaggi più belli d’Italia intitolata “Il Cacciatore di Paesaggi”. «L’autore e conduttore della nuova serie, Fabio Toncelli, alla ricerca di paesaggi di particolare valenza naturalistica e culturale, ha indicato la zona di Baunei come meta per la realizzazione di un nuovo filmato», si legge nella comunicazione pervenuta in comune dall’ufficio stampa del programma che va in onda la domenica pomeriggio alle 17.00 su RaiTre.

Nella gara televisiva “Il Borgo dei Borghi stagione 2019-2020”, collegata alla trasmissione dedicata ai viaggi intorno al mondo, Baunei arrivò a sfiorare la vittoria finale, sorretto dai voti di migliaia di telespettatori sardi. «Ringraziamo sin d’ora la Rai, la conduttrice del programma Camila Raznovich, l’autore e conduttore Fabio Toncelli e tutto lo staff del programma – rimarcano in municipio a Baunei - siamo certi che la valenza naturalistica e culturale che esprime il territorio di Baunei non tradirà le attese dei tanti telespettatori di Rai Tre».

