Padru – Alà dei Sardi, una strada più sicura tra città e zone interne 

Firmato ieri il verbale di consegna dei lavori, l'intervento di riqualificazione della Strada Provinciale 24 nel tratto che collega Padru ad Alà dei Sardi apre il cantiere. Tempo stimato per la realizzazione dell'opera, circa 500 giorni per un importo di quasi dieci milioni che metterà in sicurezza uno snodo stradale fondamentale per unire la Gallura, il Goceano e il Monte Acuto. Presentato ieri nella sede della provincia Olbia Tempio dal commissario straordinario, Rino Piccinnu, dal dirigente dell'ente, Pasquale Russo, e dal progettista Giovanni Antonio Mura, alla presenza dei sindaci dei Comuni interessati, il progetto rimette a nuovo poco più di venti chilometri di tracciato che presenta criticità rilevanti dal punto di vista della sicurezza, con una viabilità pericolosa anche nell’accesso agli svincoli per le frazioni, e di natura idrogeologica.

Oltre al rifacimento del manto stradale, i lavori prevedono l’allargamento della carreggiata in una porzione di circa tre chilometri dell'itinerario, il miglioramento della visibilità nelle curve e la demolizioni e ricostruzione di ponti e attraversamenti non adeguati alle norme di sicurezza idraulica, sul Rio Piras e sul Rio Trattesa. «Un nodo stradale importantissimo perché apre a collegamenti sicuri tra i territori e a uno sviluppo economico che senza le strade non è possibile», ha detto Piccinnu. Attesa da oltre quindici anni, per i sindaci di Padru, Antonello Idini, di Buddusò, Massimo Satta, e di Alà dei Sardi, Francesco Ledda, anche un'opera strategica per il turismo che connette i loro territori alle zone costiere.

