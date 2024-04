Padroni e cani di corsa insieme 

Serrenti ospiterà la sua prima gara di canicross: questo sabato i concorrenti potranno sfidarsi in una corsa con i loro amici a quattro zampe. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Shark race e Asd Dog is my passion: la corsa inizierà alle 15 e partirà una passeggiata e una competitiva a sei zampe, dove ogni partecipante correrà con il proprio cane. «Il team della Shark race – ha commentato Andrea Piras, presidente della Asd Dog is my passion – ci ha coinvolto e sabato apriremo le danze correndo con i cani in una parte del percorso della short (3 chilometri)».

L’associazione nasce come una pagina Facebook divulgativa per la passione cinofila. Nel 2017 avviene l’incontro con uno sport ancora oggi di nicchia. Il canicross è una corsa campestre in compagnia del cane. Nato come allenamento per i cani da slitta oggi è praticato anche da amatoriali, prestando attenzione all’allenamento dell’animale, che deve essere adeguato a evitare rischi alla salute.

«Asd Dog is my passion – ha continuato Piras – ha un team che si allena regolarmente. In Sardegna esiste un campionato che nelle sue gare vede solitamente una ventina di partecipanti. In futuro potremo proporre in collaborazione con la Shark race il binomio cani e umani anche per un Ocr (corsa a ostacoli, ndr) ».

