Padrona del proprio destino 

Una partita in cui concessioni come quella di domenica scorsa potrebbero costare lo scivolone in zona retrocessione, col rischio di non riuscire più a venirne fuori per la mancanza di altri scontri diretti nelle ultime tre gare della stagione regolare, in cui l’Olbia incontrerà Recanatese, Reggiana e Lucchese. La posta in palio è talmente alta che i galluresi non hanno fatto in tempo a disfare le sacche della trasferta romagnola che erano già in campo per iniziare la preparazione del match. L’Alessandria è in difficoltà che nonostante le dichiarazioni forti, sulle scarse speranze di salvarsi direttamente, rilasciate dal portiere Liverani dopo l’1-1 casalingo subito tre giorni fa in rimonta dal Fiorenzuola. Tuttavia arriverà al “Nespoli” col coltello tra i denti. Per provarci fino alla fine.

Olbia. Il primo argomento toccato da Roberto Occhiuzzi lunedì, alla ripresa degli allenamenti dell’Olbia, è stato l’errore che ha regalato la vittoria al Cesena. La cattiva lettura di una situazione che ha permesso a Chiarello di presentarsi a tu per tu con Sposito, alla mezz’ora della ripresa del match del “Manuzzi”, per superarlo in occasione del gol che ha fruttato i 3 punti alla terza della classe. Uno sbaglio che pesa nella corsa salvezza dei bianchi, a 4 giornate dalla fine del campionato di Serie C inchiodati a quota 35 in classifica a +2 sui playout e a +3 sull’Alessandria avversaria sabato al “Nespoli”.

Olbia. Il primo argomento toccato da Roberto Occhiuzzi lunedì, alla ripresa degli allenamenti dell’Olbia, è stato l’errore che ha regalato la vittoria al Cesena. La cattiva lettura di una situazione che ha permesso a Chiarello di presentarsi a tu per tu con Sposito, alla mezz’ora della ripresa del match del “Manuzzi”, per superarlo in occasione del gol che ha fruttato i 3 punti alla terza della classe. Uno sbaglio che pesa nella corsa salvezza dei bianchi, a 4 giornate dalla fine del campionato di Serie C inchiodati a quota 35 in classifica a +2 sui playout e a +3 sull’Alessandria avversaria sabato al “Nespoli”.

Sfida decisiva

Una partita in cui concessioni come quella di domenica scorsa potrebbero costare lo scivolone in zona retrocessione, col rischio di non riuscire più a venirne fuori per la mancanza di altri scontri diretti nelle ultime tre gare della stagione regolare, in cui l’Olbia incontrerà Recanatese, Reggiana e Lucchese. La posta in palio è talmente alta che i galluresi non hanno fatto in tempo a disfare le sacche della trasferta romagnola che erano già in campo per iniziare la preparazione del match. L’Alessandria è in difficoltà che nonostante le dichiarazioni forti, sulle scarse speranze di salvarsi direttamente, rilasciate dal portiere Liverani dopo l’1-1 casalingo subito tre giorni fa in rimonta dal Fiorenzuola. Tuttavia arriverà al “Nespoli” col coltello tra i denti. Per provarci fino alla fine.

Dipende dai bianchi

Grazie al vantaggio sui playout l’Olbia però è padrona del suo destino. Più dei grigi, che all’andata furono raggiunti sull’1-1 grazie a un rigore trasformato da Ragatzu. «Si tratta di una sfida molto importante per noi», sottolinea Alessandro Corti, titolare domenica al “Manuzzi”, «il percorso che abbiamo iniziato a gennaio deve continuare: il lavoro e i sacrifici che fatti e ancora da fare ci porteranno a raggiungere il nostro obiettivo», assicura l’attaccante. L’Olbia al di là della sconfitta di Cesena resta una delle squadre più in forma del girone di ritorno.

Rientri e assenze

Sabato Occhiuzzi ritroverà Dessena, assente al “Manuzzi” per squalifica, e Nanni e Fabbri, indisponibili con i romagnoli perché impegnati con la Nazionale di San Marino. Ma dovrà fare i conti con le assenze di La Rosa e Contini, usciti anzitempo domenica per per un problema muscolare e per la lussazione della clavicola sinistra. Infine, c’è l’iniziativa benefica con la creazione di maglie da gara in edizione limitata che la squadra indosserà il 6 aprile in casa della Recanatese e saranno poi vendute per raccogliere fondi a favore del reparto pediatrico dell’Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata