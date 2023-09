Padrona del proprio destino 

Bologna. Tra l'Italia e le Final di Coppa Davis di Malaga c'è la Svezia ed il destino ora è tutto nelle mani degli azzurri. Grazie alla vittoria dei campioni in carica del Canada sul Cile, oggi nell'ultima sfida del girone A, gli azzurri hanno la possibilità concreta di staccare il biglietto per le Finals del prossimo novembre, come secondi del girone, dietro i canadesi. Agli uomini di capitan Volandri basterà vincere uno dei tre match di oggi contro gli svedesi (impresa tutt’altro che impossibile per i nostri singolaristi, siano essi Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti o Matteo Arnaldi) per qualificarsi alle Finals di Malaga. Un quadro ben più roseo rispetto a quello che si profilava dopo l'avvio shock di mercoledì scorso e la sconfitta per 3-0 subita dal Canada. Poi la vittoria di venerdì contro il Cile per 3-0 ha ridato fiducia e possibilità di qualificazione all’Italia.

La sfida di ieri

Ieri a Bologna il Canada di Frank Dancevic - qualificato matematicamente - ha conquistato grazie ad Alexis Galarneau il primo punto della sfida con il Cile al termine di un match durato poco meno di due ore di gioco contro il n.124 del mondo Alejandro Tabilo (6-3 7-6), dando già una mano all'Italia. Poi, dopo che Nicolas Jarry aveva rimesso le cose in parità battendo Gabriel Diallo (6-4, 6-4), Pospisil-Galarneau hanno vinto il doppio 6-2, 7-6. In classifica il Canada con 6 punti è irraggiungibile, mentre Italia (3 match vinti e tre persi) e Cile (4-5) sono a 2 e Svezia (0-6) a 0. All’Italia basta la sconfitta per 2-1 per chiudere alla pari con il Cile (battuto nello scontro diretto).

