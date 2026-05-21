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Domani, dopodomani e martedì dal vivo
22 maggio 2026 alle 00:33

Padria, Orroli, Sorso I Tazenda in tournée 

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I Tazenda tornano live con “Campo Unificato”, il nuovo spettacolo che dà il titolo al tour 2026 con la band al completo e che farà tappa in Sardegna con le date di domani a Padria in piazza Convento, dopodomani a Orroli e martedì a Sorso. Sul palco, i Tazenda nella loro nuova formazione: Gigi Camedda (voce e pianoforte), Gino Marielli (chitarra e voce) e Serena Carta Mantilla (voce e tastiere, nella foto): interprete sensibile, intensa, capace di coniugare delicatezza e potenza, che sa proiettare il progetto verso nuove traiettorie. La sua presenza segna una nuova fase del percorso artistico del gruppo, in continuità con la loro storia e aperta al futuro. Con i suoi colori vocali sta permettendo ai Tazenda di tornare a certe sonorità quasi sopranili che erano di Parodi. Ad accompagnarli l’inseparabile e ormai storico Massimo Cossu (chitarre), Massimo Canu (basso), Federico Canu (batteria) e Andrea C. Pinna (violino e tastiere).

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