Sant’Elia.
16 febbraio 2026 alle 00:30

Padri Somaschi e Cisl: uno sportello-servizi per il quartiere 

La Cisl e la Federazione nazionale pensionati (Fnp) hanno sottoscritto un protocollo d’intesa con i padri Somaschi, congregazione da alcuni anni impegnata in attività socio-culturali e assistenziali al Borgo Sant’Elia, per attivare dei servizi di patronato, assistenza fiscale e tutela di consumatori e inquilini. Lo sportello servirà anche per i giovani, con attività di aggiornamento e orientamento al lavoro, ma anche per il sostegno dell’intera popolazione del quartiere.

«Somaschi e sindacato», si legge in una nota, «hanno constatato che, nella borgata, alcune categorie di cittadini non sempre riescono ad accedere direttamente ai servizi e alle prestazioni sociali cui avrebbero diritto». Da qui il protocollo d’intesa firmato da Giuseppe Atzori (Cisl), Francesco Piras (Fnp) e Pier Giorgio Novelli (Fondazione Somaschi). «Lo “Sportello del cittadino”, braccio operativo dei Somaschi, con l’organizzazione Cisl», evidenzia padre Elia Salis, responsabile dei religiosi, «potranno dare una risposta concreta alle istanze di tutela dei diritti da parte del quartiere». Il sindacato metterà in campo il proprio patronato, il Caf, l’istituto per l’avviamento e la formazione al lavoro, l’Adiconsum e l’organismo a tutela degli inquilini.

