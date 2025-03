Padre Todde, ponte con Assisi 

Si fortifica il legame fra Tonara e Assisi nel ricordo del francescano padre Michele Todde, che salvò circa 300 ebrei dall’Olocausto. Nella Giornata europea dei Giusti, lunedì, la figura di padre Todde è stata ricordata nel museo della Memoria, con una cerimonia che ha visto la deposizione di una targa in ricordo del frate e l’intitolazione di un albero nel giardino dei Giusti. Presentato anche il libro “Padre Michele Todde: dalla Sardegna ad Assisi una vita al servizio degli altri” scritto da Maurizio Pretta, alla presenza del curatore Costantino Floris e del parroco di Tonara don Michel Luisi, di storici ed esperti. «Siamo venuti ad Assisi - dice don Luisi - perché qui si compie quel mosaico della salvezza che congiunge vari santi e anche chi come padre Todde si è battuto per la libertà degli oppressi». (g. i. o.)

