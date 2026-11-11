Lima. “Padre Roberto” torna a casa. C'è già fibrillazione da Lima a Cuzco, da Santa Cruz a Pucallpa. Ma soprattutto in quella Chiclayo dove Robert Prevost ha vissuto vent'anni, prima da missionario e poi da vescovo. In attesa di vederlo tornare vestito di bianco, la preparazione è febbrile. La città di Callao ha inaugurato una statua alta 14 metri in omaggio a Leone, la più grande al mondo dedicata all'attuale capo della Chiesa cattolica. I pasticceri in Perù propongono già il dolce León XIV, dessert a base di cacao autoctono. Alcuni sciamani si sono riuniti su una spiaggia di Lima per un rito propiziatorio, spargendo su una immagine di Leone incenso e fiori in segno di benvenuto.

Papa Leone è arrivato a Lima e subito ha visto la presidente Keiko Fujimori e le autorità del paese. Proclamata tra le polemiche un mese dopo lo scrutinio elettorale, Keiko è l'ottava capo di Stato che ha avuto il Perù negli ultimi 10 anni.

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