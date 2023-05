Padre Paolo: questa mina vagante va fermata 

«Mi considero un sopravvissuto e sono andato avanti perché sono innamorato di Dio e della Chiesa. Quest’ultima, all’interno di un corpo sano, ha delle cellule tumorali che devono essere assolutamente estirpate». Padre Paolo che ha iniziato una lotta contro la pedofilia, non si nasconde neppure alla domanda su cosa si prova verso qualcuno che si è macchiato di colpe così gravi? «Non odio nessuno e non voglio vendetta, ma soltanto che questa mina vagante non possa fare più a nessuno il male che ho subito io, così come non si può amare la Chiesa senza la giustizia. Papa Benedetto prima e poi Papa Francesco, hanno iniziato un cammino importante che deve andare avanti in modo severo e senza sconti per nessuno».

Il clamore suscitato dalla sua denuncia di abusi nel seminario dei francescani ad Oristano quando aveva appena 14 anni, ieri non ha fatto cambiare di una virgola l’intenso e solito tour de force domenicale del parroco padre Paolo Contini, guida spirituale delle tre parrocchie del Guilcier. Il sacerdote ha celebrato nella mattinata come da programma le messe a Ghilarza, Norbello e Abbasanta, mentre alle 11.30 dopo aver officiato, sempre a Ghilarza ha accolto i fedeli al rientro dal novenario campestre di San Michele Arcangelo. Voce ferma e sicura, è sembrato tranquillo, sorridente e probabilmente sollevato dopo essersi tolto un macigno che si portava dentro da 36 anni. Circondato da un gruppo numeroso di chierichetti, ha scherzato con i bambini che domenica prossima riceveranno la prima comunione, mentre consegnava loro le consuete figurine, un rito fisso che si ripete ogni domenica.

L’appello

Al termine di tutte le celebrazioni ha però voluto ribadire ai suoi parrocchiani le motivazioni che lo hanno indotto alla decisione di rendere pubblica questa scabrosa vicenda che lo ha, inevitabilmente, portato al centro delle cronache. E tanto per non esserci dubbi sulla tempistica, ha subito voluto rispondere alla domanda che tutti si sono posti, del perché soltanto adesso, dopo tanti anni, ha reso nota una vicenda così inquietante. «Sono situazioni dove contano le prove, altrimenti – afferma – la tua parola vale davvero poco. Ho creduto fosse giusto farlo adesso alla vigilia del processo contro questa persona e mi è parso corretto anticiparlo personalmente a tutti considerato che la vicenda sarebbe stata fra poco di dominio pubblico. Non sono solito parlare delle mie cose personali – ha aggiunto – ma questa non doveva rimanere segreta». E poi un concetto che ha ripetuto ancora con più forza rispetto ad altri. «Mentre dopo una confessione si riceve l’assoluzione per i propri peccati, gli abusi e della pedofilia sono reati da affrontare penalmente e devono essere combattuti senza se e senza ma». Certo è che per lui deve essere stato non facile vivere portandosi dietro sin da piccolo una offesa così grande e diventare anche sacerdote.

La lotta

«Mi considero un sopravvissuto e sono andato avanti perché sono innamorato di Dio e della Chiesa. Quest’ultima, all’interno di un corpo sano, ha delle cellule tumorali che devono essere assolutamente estirpate». Padre Paolo che ha iniziato una lotta contro la pedofilia, non si nasconde neppure alla domanda su cosa si prova verso qualcuno che si è macchiato di colpe così gravi? «Non odio nessuno e non voglio vendetta, ma soltanto che questa mina vagante non possa fare più a nessuno il male che ho subito io, così come non si può amare la Chiesa senza la giustizia. Papa Benedetto prima e poi Papa Francesco, hanno iniziato un cammino importante che deve andare avanti in modo severo e senza sconti per nessuno».

Il ricorso

In quest’ottica, la prima sentenza era stata ritenuta da padre Paolo non congrua, con la conseguenza che la Congregazione ha accolto il suo ricorso decidendo di istruire un nuovo processo che verrà celebrato prossimamente in un tribunale indicato.

Concetti contenuti anche nella nota dell’arcivescovo di Oristano Roberto Carboni. «Mentre ribadisco il diritto di padre Paolo Contini a presentare ricorso al Dicastero per la dottrina della fede e a volere una maggiore chiarezza circa il suo caso - ha evidenziato l’arcivescovo – non si può non riconoscere che quanto è stato fatto sino ad oggi, dal dicembre del 2021, dalla Chiesa e da me personalmente, supportato dal Servizio Diocesano Protezione Minori, corrisponda ad attenzione nei suoi confronti e all’itinerario e alla prassi che la Chiesa predispone in casi come questi. Anche l’Arcidiocesi di Oristano – sottolinea monsignor Carboni – si sta impegnando, attraverso il servizio nazionale e quello diocesano per la tutela dei minori, affinché ci possa essere una attenzione per quelli attualmente a rischio e a tutti coloro che nel passato possono esserne stati vittima».

