Padre Paolo incontra a Roma Papa Francesco 

Prima la messa celebrata insieme e poi l’incontro con Papa Francesco a Santa Marta. Per il parroco di Abbasanta-Ghilarza-Norbello, padre Paolo Contini, sono state emozioni forti quelle vissute a Roma. Momenti che ha voluto condividere con i suoi parrocchiani. «Dopo la mia denuncia per gli abusi subiti negli anni del seminario minore nel collegio di San Francesco a Oristano - scrive il religioso - ho dovuto lottare per far emergere una verità che molti volevano ignorare o nascondere. In questo percorso ho avuto al mio fianco sin dall'inizio Papa Francesco, il quale l'anno scorso mi ha scritto una bellissima lettera invitandomi a “fare chiasso” per rompere il muro del silenzio e dell'omertà. Ho avuto la grazia di incontrare il nostro Santo Padre e gli ho consegnato documenti che non potranno più essere ignorati; riprendo la mia lotta con la consapevolezza di avere al mio fianco un Padre che ci insegna a non temere la verità». E padre Paolo spera che la parola fine possa essere messa a marzo con la sentenza. ( s. c. )

