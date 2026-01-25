VaiOnline
Talana.
26 gennaio 2026 alle 00:08

Padre Morittu incontra i ragazzi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’incontro interparrocchiale sulle nuove dipendenze è stato un momento comunitario sentito e partecipato. Ludopatia, dipendenze comportamentali, gioco online e uso di droghe. Sono stati fra i temi trattati da padre Salvatore Morittu, frate francescano e sacerdote, laureato in Teologia biblica e psicologia, sempre vicino agli ultimi, durante il secondo appuntamento promosso dalle parrocchie di Talana e Urzulei accomunate dalla stessa guida spirituale (don Evangelista Tolu).

Quello di sabato pomeriggio, al termine della celebrazione presieduta dal frate minore, che da oltre quarant’anni dedica la propria vita al recupero di tossicodipendenti e alla prevenzione alle dipendenze tra Cagliari e Sassari, è stato un incontro che ha catturato l’interesse di decine di giovani. Nel 1980 a Cagliari, padre Morittu ha fondato la prima comunità in Sardegna per i tossicodipendenti, la “Comunità San Mauro”. Successivamente ha fondato la “Comunità di S’Aspru” (Siligo), di cui una delegazione ha preso all’incontro di Talana, a cui erano presenti anche i sindaci Christian Loddo (Talana) ed Ennio Arba (Urzulei), raccontando testimonianze che tra i banchi della chiesa hanno aperto numerosi spunti di riflessione tra le famiglie intervenute.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Dopo il ciclone

Al via la conta dei danni, Governo e Regione accelerano

Oggi Todde a Roma per il Consiglio dei ministri A Cagliari vertice tra Protezione civile, Anas e sindaci 
Marco Noce
l’assemblea

«La Lega è truppa, non generali»

Salvini sprona il partito, poi precisa: non mi riferivo a Vannacci, lo vedrò 
Il femminicidio

Coppia suicida, choc ad Anguillara: «Dramma enorme»

Claudio Carlomagno sorvegliato in cella dopo che ha saputo della morte dei genitori 
La ricorrenza

Regeni, dieci anni senza giustizia Mattarella: «Verità»

Il presidente: l’Egitto collabori, è un banco di prova delle relazioni 