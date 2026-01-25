Padre Morittu incontra i ragazzi 

L’incontro interparrocchiale sulle nuove dipendenze è stato un momento comunitario sentito e partecipato. Ludopatia, dipendenze comportamentali, gioco online e uso di droghe. Sono stati fra i temi trattati da padre Salvatore Morittu, frate francescano e sacerdote, laureato in Teologia biblica e psicologia, sempre vicino agli ultimi, durante il secondo appuntamento promosso dalle parrocchie di Talana e Urzulei accomunate dalla stessa guida spirituale (don Evangelista Tolu).

Quello di sabato pomeriggio, al termine della celebrazione presieduta dal frate minore, che da oltre quarant’anni dedica la propria vita al recupero di tossicodipendenti e alla prevenzione alle dipendenze tra Cagliari e Sassari, è stato un incontro che ha catturato l’interesse di decine di giovani. Nel 1980 a Cagliari, padre Morittu ha fondato la prima comunità in Sardegna per i tossicodipendenti, la “Comunità San Mauro”. Successivamente ha fondato la “Comunità di S’Aspru” (Siligo), di cui una delegazione ha preso all’incontro di Talana, a cui erano presenti anche i sindaci Christian Loddo (Talana) ed Ennio Arba (Urzulei), raccontando testimonianze che tra i banchi della chiesa hanno aperto numerosi spunti di riflessione tra le famiglie intervenute.

