Padre minaccia i bulli con un coltello 

Le indagini, coordinate dal capitano Pietro Lucania, comandante della Compagnia di Quartu e dal luogotenente Pierpaolo Sabiu, potrebbero essere già a una svolta. Il riserbo è comunque totale. Inutile tentare di saperne di più. Gli inquirenti avrebbero sentito diverse persone che avrebbero casualmente assistito all’inquietante episodio. Ancora non è stato accertato neanche se l’uomo avesse davvero in mano un coltello o qualche altro oggetto.

È questa la sconcertante vicenda – accaduta lo scorso 31 marzo non in orario scolastico e fuori dai cancelli dell’istituto - su cui stanno ora indagando i carabinieri della Stazione di Monserrato che dopo una chiamata al 112 si sono precipitati sul posto: l’uomo era già scomparso da alcuni minuti ma gli accertamenti per capire cosa sia accaduto sono scattati immediatamente. I militari hanno sentito numerose testimonianze e stanno ora vagliando le immagini di alcune telecamere .

Un uomo arriva in auto, frena e dopo essere sceso si dirige a grandi passi verso un gruppo di studenti fermi in strada in attesa dell’ingresso a scuola nell’istituto alberghiero Gramsci di Monserrato. Lo sconosciuto ha un coltello in mano, parla con toni minacciosi ad alcuni studenti, poi sale nuovamente in auto e fa perdere le sue tracce. L’ipotesi – ancora tutta da dimostrare – è che volesse intimidire i bulli che avevano preso di mira il figlio.

L’allarme

L’ipotesi bulli

Una delle ipotesi è che lo sconosciuto possa essere intervenuto per minacciare e intimidire qualche studente che avrebbe infastidito nei giorni precedenti il figlio. I carabinieri non hanno fornito alcuna indicazione sull’episodio, ammettendo solo le indagini in corso. Una inchiesta a 360 gradi tutta da chiarire ma che potrebbe anche concludersi molto presto con la ricostruzione dell’episodio e con la denuncia dell’automobilista autore del raid.

Non è da escludere che qualche telecamera abbia filmato quanto accaduto, inquadrando anche la targa dell’auto che prima si è avvicinata al gruppo di ragazzi per poi allontanarsi a tutta velocità. Nelle prossime ore se ne potrebbe sapere di più. Un episodio che potrebbe essere confermato nella sua gravità, ma anche ridimensionato. Della vicenda è stata informata anche la Procura di Cagliari.

