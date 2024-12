Padre, madre e un bimbo  uccisi dal monossido Gravissima la sorellina 

FIRENZE. Tre morti, due adulti e un ragazzino di 11 anni, e una bimba di 6 anni ricoverata in gravissime condizioni, con ogni probabilità a causa del monossido di carbonio. Il dramma si è consumato in una villa a San Felice a Ema, una zona residenziale di pregio a ridosso di Firenze. A scoprire la tragedia sono stati i vigili del fuoco dopo che l’ex moglie dell’uomo, proprietario dell’abitazione, aveva dato l’allarme al 118 perché non aveva risposte dai familiari. Le tre vittime sono il 49enne Matteo Racheli, suo figlio figlio Elio e la compagna Margarida Alcione, 46enne di origine sudamericana. In gravi condizioni all’ospedale pediatrico Meyer è invece ricoverata la figlia della coppia.

Sul divano

I vigili del fuoco sono arrivati sul posto con le squadre specializzate Nbcr attorno alle 14, quando hanno aperto la porta si sono trovati di fronte una famiglia distrutta: l’uomo con i due bambini era sul divano mentre la donna era in terra a poca distanza da loro, probabilmente ha perso i sensi mentre era in movimento. Secondo i pompieri, molto probabilmente non si sono accorti di nulla. I quattro sono stati subito portati fuori, dove sono partite le manovre di rianimazione, ma per tre di loro si sono rivelate inutili. Per la bimba, rianimata all’esterno della casa, una corsa disperata in ospedale. Oltre a soccorritori e pompieri, alla villa sono arrivati agenti di polizia, operatori della scientifica, carabinieri e agenti della polizia municipale per regolare la viabilità. Ieri sera era ancora da ufficializzare l’incidente che ha causato la tragedia. Nell’abitazione gli investigatori, oltre alla caldaia, hanno individuato alcune stufe a pellet. Nel tardo pomeriggio sono arrivati anche alcuni parenti delle vittime e la presidente del Quartiere 3 di Firenze, Serena Perini. La coppia, secondo quanto riferito da un vicino, non abitava lì da molto, forse un paio d’anni. Dentro l’appartamento, riferiscono i vigili del fuoco, si trovava anche un gatto che si è salvato, così come un cane che però era all’esterno. Le vittime sono state ricordate in serata dalla sindaca di Firenze Sara Funaro, a margine della cerimonia degli auguri di Natale alla città: «Questo è un momento di dolore perché c’è stata una tragedia nella nostra città, in un appartamento dove una coppia e un bambino non ci sono più e una bimba è in gravi condizioni - ha detto la prima cittadina - Stiamo seguendo questa vicenda, ci stringiamo intorno alla famiglia. Oltre a portare gli auguri alla città che è una emozione, c’è anche un senso di dolore».

