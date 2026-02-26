VaiOnline
Arcidiocesi.
27 febbraio 2026 alle 00:41

Padre Longobardi ministro dei frati 

Padre Gianluca Longobardi, parroco dell’Immacolata di Oristano dove sono presenti i frati cappuccini, e di San Giovanni Evangelista, nonché delegato diocesano per la Pastorale della salute, è il nuovo ministro provinciale dei frati cappuccini di Sardegna e Corsica. Lo ha stabilito il Capitolo provinciale.

Padre Gianluca sarà affiancato da padre Fabrizio Congiu, eletto vicario provinciale, oggi in convento a Iglesias ma una vecchia conoscenza della nostra Arcidiocesi per i tanti anni trascorsi nella parrocchia di Laconi. I tre consiglieri del nuovo Definitorio, il gruppo dei collaboratori più stretti del ministro provinciale, sono invece padre Francois-Dominique David, padre Stefano Casula e padre Gianluca d’Achille.«Rivolgo al nuovo Ministro provinciale il saluto francescano “Il Signore ti dia pace”» sono le parole dell’arcivescovo Roberto Carboni.

