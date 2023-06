Padre Georg via da Roma 

Monsignor Georg Gaenswein, lo storico segretario di Benedetto XVI, ai primi di luglio tornerà nella sua diocesi di Friburgo in Germania. Dal 28 febbraio (ma la Santa Sede lo ha comunicato solo ieri) non è più prefetto della Casa Pontificia, carica che comunque da anni non esercitava perché Papa Francesco gli aveva chiesto di rimanere nel Monastero con Ratzinger e di non farsi vedere nel Palazzo Apostolico. L’ex segretario di Benedetto XVI torna in Germania «per il momento», precisa una scarna nota della Santa Sede.