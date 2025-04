Padre, figlio e il voto alla Vergine 

Tra storia, arte e devozione, il destino di un figlio si intreccia a quello del padre, negli antichi riti di un sodalizio religioso, storico e culturale che ha accompagnato uno degli eventi più importanti nella città. Si è svolta venerdì sera la cerimonia religiosa con la quale Paolo ed Enrico Collu, hanno rinnovato le loro promesse e il loro voto alla Vergine della Pietà del Santo Monte, nell’arciconfraternita di Iglesias. Paolo Collu, ex sindaco di Iglesias, ha onorato così i suoi cinquant’anni di attività. Nello stesso giorno, anche suo figlio Enrico, attuale Conservatore della arciconfraternita, ha potuto celebrare i suoi venticinque anni di attività. Una cerimonia solenne, alla quale erano presenti tutti i confratelli, seguita con grande fede e devozione, nella antica chiesa di San Michele. A pochi giorni dalla Pasqua, per la prima volta, in una realtà secolare, come quella della arciconfraternita del Santo Monte, un padre e un figlio rinnovano le promesse dopo i loro lunghi percorsi proprio lo stesso giorno. Uno sguardo al futuro della benemerita associazione con un rinnovato impegno ad aiutare le persone in difficoltà e a riscoprire l’amore e la passione per la memoria storica, religiosa e culturale.

Come una famiglia

«Sono orgoglioso e felice di avere raggiunto questo importante traguardo nella mia vita – ha raccontato Paolo Collu – l’arciconfraternita è nel mio cuore e nella mia vita, la mia famiglia, la mia storia. Qui ci sono i miei confratelli, gli amici di una vita e i nuovi amici che sono entrati da poco a fare parte della nostra associazione. Cinquant’anni fa, quando ho cominciato, il lavoro da svolgere non era semplice. Il mio è un percorso lungo che ha visto tante generazioni e persone di qualsiasi estrazione economica e sociale unirsi e venirsi incontro nel nome di nobili cause e di una grande fede che contraddistingueva questa comunità. Il tessuto sociale ai miei tempi era molto diverso da quello attuale e testimoniava il duro lavoro nelle miniere e la fatica delle persone nelle piccole e grandi attività quotidiane». Enrico Collu è orgoglioso del passato del padre e rinnova il suo impegno nel futuro: «Le conoscenze che mio padre mi ha donato, mi hanno aiutato molto nella mia scelta, e sono felice di questo. Oggi il nostro impegno è più che mai rivolto a chi è nel bisogno ma anche a comunicare ai più giovani una vera e autentica memoria storica e religiosa. Abbiamo un’attività sociale molto importante per il nostro patrimonio storico e artistico per costruire ogni giorno, l’identità della nostra comunità».

