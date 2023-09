Padre, figlio e Fabri Fibra 

La passione per la musica scorre nelle sue vene fin da piccolissimo, alimentata dal padre Marco, 39 anni esperto dj nelle piazze isolane e non solo. Alberto Oneto, 21 anni, di Nuoro, nonostante la giovanissima età è dal secondo anno una presenza fissa dell’Arabax Music Festival, conclusosi cdi recente on il boom di presenze.

Tra i suoi idoli di sempre, il rapper Fabri Fibra: incontrato per la prima volta nel 2006, durante un tour nell’isola, 17 anni dopo, un nuovo incontro, stavolta dal sapore speciale. Dopo l’esibizione dell’artista, Oneto ha dato il via ad un live-set dinanzi ad 8000 presenze. Un momento speciale per il giovane dj, che non avrebbe immaginato di riuscire, un giorno, in quella che lui stesso definisce una «piccola, grande, impresa».

Emozioni

«Un sogno realizzato – racconta emozionato Oneto - Sono cresciuto con le canzoni di Fibra, e custodisco tuttora non solo tutti i suoi dischi, ma anche la foto del nostro primo incontro. Quando gliel’ho mostrata sul palco, è rimasto piacevolmente stupito. Un grande artista ma soprattutto una grande persona, dotata di una straordinaria umiltà».

E così, a margine dell’esibizione non è mancata una nuova foto tra i due, col rapper marchigiano avvolto nella bandiera dei quattro mori, a dimostrazione del forte legame con l’isola. Dov’è di casa da anni.

Da bambino

«Avevo solamente 4 anni – ricorda Oneto – quando incontrai Fabri. Ha accompagnato la mia gioventù e vedo in lui un modello d’ispirazione. Intendo proseguire nel mio cammino, mosso dalla voglia di migliorare ulteriormente»

L’eredità paterna

La passione trasmessagli dal padre Marco è stata messa a frutto da Alberto, che non fa fatica a riconoscere i meriti del genitore. Una grande fortuna avere accanto mio padre, beneficiando dei suoi insegnamenti».

I prossimi passi

Per Alberto, all’orizzonte, nuove collaborazioni e prossime sfide: «Sono onorato di aver presenziato anche quest’anno all’Arabax. Un palcoscenico importante e soprattutto una manifestazione unica per organizzazione e artisti sul campo». Considera quella serata non un punto d’arrivo ma di partenza, «una palestra - conclude Alberto Oneto - per fare esperienza e imparare nuovi tasselli».