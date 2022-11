Padre Fadi Rahi diventa italiano: «Amo la città» 

La richiesta, partita il 28 ottobre 2013, è stata approvata dal Presidente della Repubblica l’11 ottobre di quest’anno. «Per me è un giorno di grande gioia», dice mentre abbraccia suo padre adottivo, Tore Sotgiu, luogotenente nazionale dell’ordine patriarcale della Santa Croce di Gerusalemme, e uno dei suoi più cari amici Adriano Picciau, capo delegazione per il centro Sud e le Isole italiane dell’ordine patriarcale delle Santa Croce di Gerusalemme.

La sua è una storia di solido impegno religioso e morale supportato da una incrollabile fede e da un grande desiderio di conoscenza che lo ha portato a conseguire lauree in Teologia e in Comunicazione Sociale oltre a un master in Filosofia e al dottorato di ricerca in Antropologia Culturale all'Università di Cagliari.

«Nella mia valigia ho sempre tre bandiere: quella del Libano, quella Italiana e quella della Sardegna che amo come fosse la mia terra natale».

Fadi Sotgiu Rahi, sacerdote libanese della Chiesa Cattolica greca di rito bizantino di 42 anni, ha ottenuto ieri la cittadinanza italiana al termine di una breve cerimonia officiata dal consigliere comunale Umberto Ticca svoltasi nella sede della Municipalità di Pirri. «È un momento che aspettavo da tanto tempo».

Nove anni di attesa

La sua è una storia di solido impegno religioso e morale supportato da una incrollabile fede e da un grande desiderio di conoscenza che lo ha portato a conseguire lauree in Teologia e in Comunicazione Sociale oltre a un master in Filosofia e al dottorato di ricerca in Antropologia Culturale all'Università di Cagliari.

La richiesta, partita il 28 ottobre 2013, è stata approvata dal Presidente della Repubblica l’11 ottobre di quest’anno. «Per me è un giorno di grande gioia», dice mentre abbraccia suo padre adottivo, Tore Sotgiu, luogotenente nazionale dell’ordine patriarcale della Santa Croce di Gerusalemme, e uno dei suoi più cari amici Adriano Picciau, capo delegazione per il centro Sud e le Isole italiane dell’ordine patriarcale delle Santa Croce di Gerusalemme.

La storia

Padre Fadi indossa una lunga tunica nera, nel collo una croce bizantina raffigurante Gerusalemme. Dai suoi occhi verdi vispi traspare una grande emozione. «La prima volta che sono venuto in Italia era il 2003, in Sardegna invece nel 2010 e ci sono rimasto in pianta stabile sino al 2013 come missionario redentorista a San Sperate. Sono stati anni importantissimi: ho collaborato con la Caritas di Don Marco Lai, abbiamo svolto una attività di volontariato costante e profonda. Inoltre, ho ideato e portato nelle scuole il progetto “Mediazione alla mondialità”, per far capire agli studenti l'importanza del relativismo culturale».

Le guerre

Non mancano le foto di rito, a padre Fadi si avvicinano l’assessora Marina Adamo e la consigliera della municipalità di Pirri Enrica Fois, che lo ha accolto facendo gli onori di casa. Lui sorride a tutti e parla con naturalezza delle tante esperienze vissute, tra cui la prima e la seconda guerra del Libano. «Sono nato durante la prima guerra del Libano che si è svolta dal 1982 al 1985, scaturita dall'invasione delle forze di difesa israeliane al Sud del paese. Durante la seconda nel 2006, invece, ero ancora diacono due anni dopo mi avrebbero ordinato sacerdote. Non dimenticherò mai quei 34 giorni, abbiamo accolto 500 persone insieme al mio padre superiore Elih: sono stati istanti difficili ma non abbiamo mai perso la speranza».

Il coraggio di denunciare

Padre Fadi parla con pacatezza, riflettendo sui problemi attuali del Libano che si protraggono dal mandato francese terminato nel 1943. «Ho denunciato pubblicamente anche i crimini perpetrati dal presidente siriano Bashar al-Asad, mi hanno intimato di smettere ma non ho mai fatto venire meno il mio coraggio».

Ora in Terra Santa

Un coraggio che si nutre di fiducia e attenzione verso il prossimo. «Grazie alla cittadinanza italiana potrò finalmente andare in Terra Santa, cosa che prima non era fattibile perché il Libano non riconosce Israele come Stato. Essere sacerdote per me significa servire gli altri e farsi portavoce della verità. Questa è la mia missione e non mi stancherò mai di portarla avanti».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata