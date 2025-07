Padre Efisio, 60 anni in missione 

Un' intera comunità ha salutato il ritorno in paese di padre Efisio Locci, classe 1936, per festeggiare i sessant’anni dalla sua ordinazione sacerdotale, avvenuta il 4 luglio 1965 nella chiesa di Santa Croce e San Camillo a Genova. «Ho trascorso questi ultimi 60 anni lavorando perché le persone soffrissero il meno possibile», ha ricordato il missionario carmelitano davanti ai concittadini riuniti nella parrocchiale di Sant’Elena. «Abbiamo costruito ospedali, scuole e imprese sapendo che, se non l’avessimo fatto noi, non lo avrebbe fatto nessuno». In rappresentanza dell’amministrazione comunale è intervenuto il sindaco, Marco Lampis, che ha definito Padre Locci «una persona veramente speciale, esempio concreto di umanesimo cristiano». Comunità parrocchiale, associazioni e Comune hanno lavorato in sinergia per allestire la cerimonia, culminata con la consegna di un regalo simbolico a nome di tutti gli escalaplanesi «a dimostrazione del nostro affetto e della nostra gratitudine». (s. m.)

