Padre e figlio “uomini di ferro” 

Condividere fatica e dolori, darsi man forte resistendo alle inevitabili crisi e infine gioire nel tagliare il traguardo appaiati e applauditi da tutta la famiglia, dopo uno sforzo sovrumano di poco più di 12 ore: sono le forti emozioni che Fabio e Nicolas Grasso, padre e figlio di 63 e 36 anni, hanno potuto condividere nel fine settimana concludendo l’Iron Man di Cervia, in Emila Romagna.

Pur patendo una tremenda crisi che ha colto il genitore nella maratona, padre e figlio (rispettivamente categorie Master 60 - 64 e 34 - 38) hanno chiuso in 12 ore, 3 minuti e 30 secondi, un primato per Fabio Grasso, progettista ambientale e unico sulcitano insieme al figlio ad aver finora concluso un Iron Man, la regina delle distanze del triathlon con i suoi 3,8 chilometri da fare a nuoto, i 180 di bici e la maratona finale da poco più di 42 chilometri. I due, tesserati per il Villacidro Triathlon, hanno deciso di competere assieme dopo l’Iron Man concluso l’anno scorso da Fabio Grosso a Bolton, in Inghilterra.

«Quella gara ha ispirato Nicolas - racconta il 63enne - tanto da fargli riabbracciare dopo 15 anni una disciplina in cui da giovanissimo era tra le promesse regionali e nel giro della nazionale. Ho appreso tanto da lui durante la lunga preparazione della gara, io - ironizza - gli ho dato giusto qualche dritta per prevenire acciacchi e infortuni. Disputare la gara di Cervia e concluderla insieme come ci eravamo prefissati è una gioia indescrivibile, anche perché tutta la famiglia ci attendeva al traguardo» Ugualmente soddisfatto Nicolas: «Doppiamente contento, siamo riusciti a far fare a papà il suo miglior tempo e anche mostrare a mio figlio Jhonas la bellezza di questo sport».

RIPRODUZIONE RISERVATA