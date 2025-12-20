Padre e figlio salvano la tartaruga Ninetta: il video diventa virale 

«Non piangere, Ninetta è salva, è tornata a casa sua, il mare. Dai, un applauso». È l’invito di un papà, l’artigiano di Buggerru Massimo Cruccas, al figlio Leonardo, 9 anni, mentre riportava in acqua la caretta-caretta appena salvata sulla spiaggia di Capo Pecora, lungo la Costa Verde. Il video ha fatto il giro del web. «Come spesso capita - racconta Cruccas - mio figlio e io siamo andati al mare per raccogliere rifiuti e Leo mi ha segnalato la tartaruga intrappolata tra bidoni di plastica: una fune attorcigliata alla pinna le impediva di muoversi. L’ho liberata, poi ha preso in braccio l’animale di oltre 20 chili e l’ha rimesso nel mare. Commovente, vederla sparire. Per tutto il tempo ho dovuto tranquillizzare Leo, non ha fatto altro che piangere. È stato lui a battezzarla Ninetta, il nome di un nostro gattino. Non ci aspettavamo che il video diventasse viraleSpero non accada più che le caretta-caretta siano vittime della plastica». (s. r.)

