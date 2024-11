Padre e figlio morti, lutto a Ittiri e Porto Torres  

«Spero che lassù possa trovare immensi campi di calcio in erba e volare come ti piaceva fare». Nelle parole dell’allenatore Giovanni Casali, è immenso il dolore per la scomparsa di Gavino Puledda, il portiere della Ale Castiglia, la squadra di Terza categoria dove il 20enne militava da tre stagioni. Una vita spezzata troppo in fretta insieme al padre Antonio Luigi di 47 anni, nel tragico incidente lungo la Sassari-Ittiri.

Il calcio cittadino sceglie il silenzio e sospende gli allenamenti e le gare di tutto il settore giovanile. Lutto al braccio per la prima squadra del Porto Torres che oggi in campo osserverà un minuto di silenzio. Annullata anche la Reunion Turris 1974, l’evento per i 50 anni della storica società di calcio. Casali ricorda: «Gavino era uno scriccioletto quando andavo a prenderlo a accompagnarlo agli allenamenti a Li Punti, quattro lunghi anni nei quali non mancava di farsi trovare al portone già vestito di tutto punto, con la gioia negli occhi, il sorriso e la battuta pronta». Tre anni fa l’ultimo allenamento insieme, poi la scelta di aderire all’Ale Castiglia. Il giorno della tragedia il cielo della città di Porto Torres si è illuminato per alcuni istanti, fuochi di artificio e il suo nome pronunciato con commozione dai tanti amici di Gavino. Ieri erano ancora increduli. «Sono andata al lavoro in lacrime», ha detto Elisa Calvia. «Era un grande tifoso del Milan, ma soprattutto era un ragazzo straordinario». Il padre Antonio Puledda, lo conoscevano tutti col nome di Gildo. «Quanti ricordi e quante serate, sempre con la voglia di fare festa», è il commento di Francesca Di Fraia.

