Padre e figlio maestri del metal detector 

Che sia in spiaggia, o in un terreno di campagna; o magari nel giardino di casa. Se qualcosa sembra perduto ed ha anche solo una piccola parte metallica bisogna chiamare loro, gli esperti del metal detector. A Sestu vive proprio il coordinatore provinciale dell’associazione “SOS Metal Detector”, Marco Cinelli. «Ho comprato il primo metal detector nel 2019, è iniziato come un hobby. Poi ho scoperto l’associazione, mi ha affascinato rendersi utili agli altri», racconta Cinelli, 50 anni, «così ho contattato il presidente, Giorgio Falchi, a Tortolì». In Sardegna gli associati sono una ventina, e lo scorso anno hanno effettuato 105 ritrovamenti. Oggi un metal detector o cercametalli può costare da un centinaio a un migliaio di euro, a seconda del modello. «Abbiamo aiutato un signore a ritrovare le chiavi dell’auto perse nell’orto, una ragazza che le aveva smarrite in campagna; è sempre bello vedere la gente felice», prosegue Cinelli, «la scoperta più emozionante? Un antico vaso romano, in fondo al mare». «Giocavo a palla al Poetto con mia figlia e ho perso la mia fede nuziale, per fortuna conosco Marco e ha saputo ritrovarla, un sollievo straordinario», racconta Alessandra Angioni, di Sestu; «una grande gioia quando hanno ritrovato la mia, ha un immenso valore affettivo», spiega Daniela Mameli, di Uta; per quel ritrovamento c’era il figlio di Marco Cinelli, Luca, 17 anni, che dice «mio padre mi ha coinvolto, per me è gratificante aiutare gli altri». Su un punto i due sono chiari: «non chiediamo nulla in cambio e non teniamo niente per noi. Abbiamo aiutato anche a rimuovere rifiuti».

