Padre e figlio insieme sul tatami Padre e figlio insieme sul tatami 

Padre e figlio a piedi nudi sul tatami, concentrati e in silenzio, i corpi che si muovono all’unisono disegnando nell’aria figure, Kata, con movimenti armoniosi. Vittorio Marongiu 68 anni, 10° Dan cintura rossa professore di arti marziali, e figlio Francesco, 45 anni campione pluripremiato. Tutta la vita vissuta da karateki, perché sbaglia chi pensa che il karate sia semplicemente una disciplina sportiva, il karate o “arte della mano vuota” è soprattutto una filosofia di vita, è la “Via” che insegna a vivere con il giusto atteggiamento mentale.

«Quando Francesco è nato io avevo 23 anni e ho imparato assieme a lui il mestiere del genitore», spiega Vittorio Marongiu, «il karate lo ha respirato a casa ancora prima di parlare e camminare, a 4 anni il suo primo tatami a 10 anni già cintura nera. I premi?Il vero traguardo è diventare un moderno samurai; affrontare le sfide con lealtà, rispetto per se stesso e per gli altri, sacrificio, rigore e integrità morale. Nella mia vita la disciplina è legata alla meditazione e alla preghiera. Ho il mio tempio: seimila metri di terreno dove dimorano tre famiglie di falchi, cheerano i servitori dei samurai, quando sfrecciano in cielo mi inchino al loro volo potente e libero. È questa la vera eredità che vorrei lasciare a mio figlio: disciplina e libertà».

Francesco Marongiu ha la bacheca ricca di trofei: «All’inizio, avevo quattro anni, c’era il karate e il calcio poi ho scelto, non cosa fare ma cosa essere. Sono stato un bambino timido e un adolescente con le insicurezze e le fragilità comuni a molti ragazzi di quell’età. Ho avuto anche io i periodi buoni e quelli più complicati perché la vita non fa mai sconti. Ma dopo una lezione di karate mi sentivo realizzato, mi sembrava di avere una marcia in più e la forza per affrontare la scuola e il mondo. E’ una disciplina che consiglio a tutti ma soprattutto ai ragazzi. Attraverso il karate imparano a conoscere il proprio corpo, sviluppano attenzione, autostima e imparano a tirar fuori la propria voce, ad ascoltarsi”

Anche a combattere? Sorride “certo, a difendersi. Ma il vero combattimento è quello che facciamo contro le nostre paure. Vincerle è la vera sfida. Perciò si saluta onegaishimasu e si esprime gratitudine arigato gozaimasu, perché il vero karateka non dimentica di ringraziare la vita e il percorso».

