Padre e figlio inghiottiti dalla voragine 

Vicenza. Da volontari della Protezione civile stavamo cercando di aiutare alcune persone travolte dall’ondata di maltempo che, nella notte tra giovedì e ieri, ha colpito la valle dell'Agno, nel Vicentino. Sono morti così Leone Nardon, 64 anni, e il figlio Francesco, di 21, studente di Ingegneria che era tornato a casa per le vacanze di Pasqua. Il primo, imprenditore, sposato e padre di altre ragazze, era titolare di una ditta a Valdagno, la Sitec srl, specializzata nello sviluppo di software e sistemi di controllo e automazione, strumenti messi a disposizione anche della locale Protezione civile, con cui collaborava.

Destino beffardo

I Nardon erano partiti dall’azienda di famiglia e si erano messi in auto appena appresa la notizia degli allagamenti che stavano interessando i Comuni della zona. Viaggiavano su una Fiat Ulysse e dovevano raggiungere Valdagno. Non appena transitati sul Ponte dei Nori, si sono fermati per chiedere come essere d'aiuto. Poco poco dopo essere risaliti a bordo si è aperta sotto di loro una voragine che ha inghiottito la vettura, finita nel torrente Agno, in quel momento carico di acqua, fango, massi e tronchi. Un corso d'acqua gonfiato dalle piogge che ha fatto sparire l'auto in pochi istanti.

I soccorsi

L'allarme è scattato in serata, quando padre e figlio non hanno fatto ritorno a casa. Alle due del mattino, i vigili del fuoco hanno fatto alzare i droni per localizzare le loro tracce. Per tutta la notte le ricerche sono continuate, ma con il passare delle ore le speranze di trovarli vivi, viste le condizioni meteo, si sono fatte sempre più flebili. Alle 9.30 di ieri mattina, il primo corpo avvistato dagli uomini del 115. Era quello di Leone Nardon, finito nel bacino di laminazione di Trissino, quindici chilometri più a valle del ponte. Dopo circa un'ora, ancora più a sud, è stato recuperato il cadavere del figlio Francesco. A termine dell'identificazione i vigili del fuoco hanno recuperato anche l'auto.

La solidarietà

La tragedia dei Nardon ha scosso l'intera comunità di Valdagno. In Procura a Vicenza, la sostituta Cristina Carunchio ha già disposto il sequestro del ponte per capire come sia avvenuto il cedimento. La struttura, a quanto risulta, sarebbe stata controllata lo scorso anno ed era la più vecchia tra quelle attraversano il torrente Agno, distante una trentina di metri dal ponte più recente che ha invece resistito all'urto della piena ed è rimasto aperto al traffico. Sulla valle dell'Agno si sono concentrate piogge da record storico. «È una tragedia impensabile - ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia -: non erano dei curiosi, padre e figlio, ma andavano a dare una mano a chi era in difficoltà. Questa ondata di piovosità passerà alla storia per la perdita di due vite umane». Zaia, nel frattempo, ha chiesto lo stato di emergenza per i Comuni del Vicentino e del Veronese. «I sindaci - ha precisato - saranno parte diligente nel censimento dei danni, di cui chiediamo la documentazione fotografica per cristallizzare la situazione».

