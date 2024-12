Padre e figlio in gol, i Nieddu da record 

Terza puntata alla Baunese della saga familiare dei Nieddu: il padre Marco, 43 anni, attaccante, e il figlio Mattia, 16 anni, centrocampista, in forza ai nerazzurri che guidano la classifica nel girone A di Prima Categoria, in condominio con lo Jerzu. Dopo i minuti finali giocati insieme per la prima volta in Coppa Italia contro il Lanusei a settembre, e il gol segnato da Marco su assist del figlio Mattia in Sestu–Baunese in ottobre, ecco la partita perfetta, nella quale padre e figlio vanno in gol entrambi, ribaltando in un minuto la gara con l’Ulassai al Planedda. Fino al 34’ ospiti in vantaggio per 1-0, al 34’ un diagonale di sinistro del bomber Marco, al 13° gol in campionato, vale il pareggio. Un minuto dopo arriva il 2-1 di Mattia, di testa, con uno stacco imperioso sull’uscita del portiere.

Gli scroscianti applausi del Planedda rimarcano il momento statisticamente storico: mai nessun giocatore nerazzurro aveva avuto la possibilità di giocare col proprio figlio e ovviamente l’accoppiata gol padre-figlio ha tutti i crismi del record sportivo da incidere nella storia della Baunese. Al termine dalla gara una foto ricordo negli spogliatoi immortala una giornata speciale per Nieddu senior e junior. «È stata una partita emozionante – hanno commentato insieme – ma la cosa più importante era vincere e rimanere agganciati ai piani alti, il campionato è ancora lungo».

