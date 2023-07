Padre e figlia hanno rischiato di annegare. Originari di Desulo, sono stati salvati dalla bagnina dell’associazione di protezione civile Alpherat Regulus. Tutto è successo intorno alle 10 di ieri nella spiaggia di Foxi Lioni. Benché le condizioni del mare fossero proibitive, con le onde sospinte da raffiche di scirocco, e la bagnina del servizio pubblico avesse issato la bandiera rossa, l’uomo di 56 anni è entrato in acqua con la figlia di 12. A un certo punto sono stati travolti dalle onde, andando subito in difficoltà. Dalla spiaggia la bagnina, Sara Angioi, ha assistito alla scena e non ha esitato un attimo a soccorrere le due persone. La ragazza ha afferrato gli attrezzi del mestiere e ha raggiunto padre e figlia in balia del mare agitato. La bagnina, soprattutto per precauzione, ha chiesto l’intervento del 118, arrivato sul posto con le squadre di volontari.

Una volta in spiaggia, il personale sanitario ha visitato l’uomo e la ragazzina, entrambi spaventati, le cui condizioni non sono state giudicate critiche. Tanto che l’uomo ha rinunciato agli accertamenti in ospedale. Il servizio di salvamento a mare sul litorale di Tortolì è stato inaugurato il primo luglio scorso con sette angeli custodi in servizio. L’attività si disloca in cinque spiagge del litorale. (ro. se.)

