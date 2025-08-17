Padre e due figli scalano la guglia 

Salire in cima a Punta Caroddi, il pinnacolo calcareo alto 148 metri che sovrasta Cala Goloritzè, è un must nel mondo del free climbing, un’arrampicata da fare almeno una volta nella vita. Nel caso della famiglia di Antonio Cabras, 58 anni, di Baunei, e dei figli Salvatore, 25 anni, e Francesco, 24 anni, grandi appassionati di arrampicata, l’obiettivo era salirci tutti assieme almeno una volta, dato che tutti e tre ci sono già stati, in cima a Punta Caroddi, in diversi momenti.

Insieme

Sogno che si è avverato qualche giorno fa, quando i tre, con funi e casco d’ordinanza, si sono cimentati nella “salita familiare”, immortalata in cima con foto difficilmente rintracciabili nei normali album di famiglia. Antonio Cabras, socio fondatore della “Cooperativa Escursioni Goloritzè”, esperta guida del “Selvaggio Blu”, nel 1996 fu il primo baunese, insieme all’allora collega Mariano Lai, a scalare la guglia e oggi, a distanza di quasi trent’anni, è un padre che sprizza felicità per averla scalata insieme ai due figli. «Nel 2019 sono salito in cima con Salvatore, nel 2021 era venuto con me Francesco e da allora il mio sogno era quello di risalire tutti e tre assieme, e l’altro giorno il sogno si è avverato». Per Salvatore, neo laureato in Chimica all’Università di Sassari, è anche uno speciale regalo di laurea, per Francesco, che pratica l’arrampicata nelle ore libere dal lavoro al “Rifugio” e che in cima a Punta Caroddi è già salito tante volte, è stato poco più di un allenamento. «Dal 2021 ad oggi sono salito in cima una dozzina di volte – spiega – e ovviamente arrivare lassù insieme a mio padre e mio fratello è stato speciale, diverso dalle altre volte». I Cabras sono arrivati ai piedi della guglia alle 9 del mattino e subito dopo hanno iniziato la scalata, portata a termine intorno a mezzogiorno. «Abbiamo arrampicato lungo la via “Easy Gymnopedie”, di grado 6b+, la più semplice – spiega il neolaureato Salvatore – in una giornata non ideale, per via delle alte temperature, ma potevamo provarci insieme solamente in questi giorni, causa vari impegni».

Da solo

Che nella famiglia Cabras l’arrampicata non sia un semplice passatempo lo conferma anche il fatto che Francesco ha recentemente stabilito un piccolo primato “locale”, salendo Punta Caroddi in solitaria - primo baunese a riuscirci - con una tecnica particolare, in inglese detta “Lead Rope Solo”, traducibile come “salita in autoassicurazione da primo di cordata”. «Una tecnica che consente di scalare una parete di arrampicata – spiega Francesco – senza bisogno di un compagno che sta a terra o nella sosta sottostante a gestire la corda e assicurare lo scalatore».

