Dopo oltre tre mesi in Sardegna, padre Carlo Rotondo torna in Tanzania: il suo lungo viaggio inizierà mercoledì mattina per raggiungere la missione in Tanzania. Questa volta sarà accompagnato dal cardinale Arrigo Miglio. Ieri mattina padre Rotondo ha salutato i sinnaesi celebrando una messa a Santa Vittoria. Una messa che è stata soprattutto una grande festa di fede col coro del quartiere e con gli applausi finali ed i saluti reciproci che hanno commosso tutti. Arrivederci fra tre anni, torno nella mia missione in Tanzania, dove sono arrivato quattro anni fa. Torno anche alle mie tre squadre di calcio rossoblù e alla mia scuola da duecento alunni per classe, dove, quando entro, si canta “Forza Casteddu”. Torno nella mia Tanzania dove c’è necessità di tutto. Grazie alla generosità dei sardi riusciremo ad acquistare l’unità sanitaria mobile: un ambulatorio a quattro ruote che si sposterà dove ci sarà bisogno di assistenza».

