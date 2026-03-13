Padre a giudizio per la morte del figlio 

Sarà processato per la morte del figlio, Daniel Imbuzan, il padre del piccolo Samuel il prossimo 19 giugno dovrà difendersi dalle accuse di omicidio colposo, incendio e lesioni. L’uomo, un impresario residente a Rimini, è stato rinviato a giudizio dalla gup di Tempio, Federica Distefano per i fatti avvenuti in un parcheggio a ridosso della spiaggia di Bados il 31 agosto del 2023. Samuel Imbuzan, 11 anni, morì dentro il camper dei genitori, investito da una fiammata partita da una bombola di gas gpl. Imbuzan è anche accusato di lesioni per le ustioni riportate dalla moglie. Quella dell’impresario è una storia dolorosa e ancora tutta da chiarire. L’uomo, infatti, la mattina del 31 agosto 2023, mentre il figlio riposava nel suo camper, appoggiò una pentola con dell’acqua su un fornello da campeggio (collocato vicino al mezzo) collegato alla bombola. Dalla tubo si sprigionò una fiammata che investì il camper nel quale dormiva il povero Samuel. Daniel Imbuzan ha dimostrato che fornello e bombola non era suoi ma di un altro camperista (sul quale non è stato mai fatto un approfondimento investigativo). Imbuzan ha anche provato che la bombola non era stata acquistata a Olbia, ma probabilmente in Romania, dove i contenitori metallici di gpl vengono sovracaricati di gas. Dice il difensore dell’uomo, l’avvocato Antonello Desini: «Dimostreremo che Daniel Romulus Imbuzan non doveva essere imputato ma parte offesa nel processo, e che i responsabili della morte del bambino sono altri. Questa persona sta pagando un prezzo altissimo e non ha alcuna responsabilità». (a. b.)

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