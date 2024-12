Padova, lettera con tre proiettili all’avvocato di Turetta 

Padova. Una busta con tre proiettili è stata recapitata allo studio dell’avvocato Giovanni Caruso, difensore di Filippo Turetta, condannato all’ergastolo per il femminicidio di Giulia Cecchettin. Il legale nel prendere la corrispondenza ha aperto una lettera, dentro la quale c’erano tre cartucce. L’avvocato ha contattato la questura che ha fatto intervenire nel suo studio gli agenti della Squadra mobile, della Digos e del gabinetto interprovinciale della Polizia scientifica.

Intanto ieri Elena Cecchettin, ha detto che la sorella Giulia è stata uccisa «non solo» dalla «mano violenta» di Turetta, ma è stata uccisa dalla «giustificazione e dal menefreghismo» verso tutti quei segnali che anticipano i femminicidi. La ragazza si è affidata a Istragram per commentare la sentenza che ha condannato l’ex fidanzato 23enne della sorella all’ergastolo, senza però riconoscere l’aggravante della crudeltà e dello stalking. Non riconoscere quell’aggravante, dice la sorella di Giulia «l’ennesima conferma che alle istituzioni non importa nulla delle donne».

Parole che arrivano proprio nel giorno in cui suo padre, Gino Cecchettin, con le istituzioni stringe un patto per fare in modo che altri padri, madri, fratelli e sorelle non debbano piangere altre Giulie.

Al ministero dell’Istruzione e del Merito il papà di Giulia e il ministro dell’Istruzione Valditara, dopo un faccia a faccia di oltre un’ora, firmano un protocollo d’intesa che consentirà alla Fondazione nata nel nome della studentessa di portare avanti nelle scuole la sua missione, per promuovere la cultura del rispetto e dell'educazione. «Abbiamo un obiettivo comune - ha detto Valditara - che è quello di combattere la violenza contro le donne».

