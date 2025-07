Padova e Venezia testano la Torres 

Sassari. Amichevoli da Serie B per una Torres che, alla quarta stagione di fila in Serie C, resta ambiziosa pur con una squadra ringiovanita. La società sassarese ha fissato due partite durante la preparazione nel ritiro di Sappada (provincia di Udine): la prima col Padova, che ha ottenuto la promozione nella serie cadetta vincendo il girone A della Serie C; la seconda col Venezia, appena retrocesso dalla Serie A dove ha chiuso al penultimo posto. Da capire se verranno fissate più avanti altre partite o si dovrà attendere il rientro a Sassari per lo svolgimento della seconda parte della preparazione.

Il programma

Ultima settimana di ferie per i giocatori. La squadra si ritroverà lunedì al “Vanni Sanna” e per tre giorni si andrà avanti con visite mediche e allenamento serale (intorno alle 17,30) che sarà aperto al pubblico. Saranno presentati anche i quattro giocatori nuovi: gli esterni Iovenio e Dumani martedì, i difensori Lattanzio e Biagetti mercoledì.

Giovedì 17 la partenza per il Friuli Venezia Giulia. Confermata Sappada per la preparazione, dove i rossoblù resteranno sino al 30 luglio, la società sassarese ha anche fissato due amichevoli di lusso: il 24 luglio a Pieve di Cadore (inizio alle 17) contro il Padova; il 27 luglio a Longarone (inizio alle 17,30) contro il Venezia. Entrambe le amichevoli saranno a ingresso gratuito. Di sicuro due test che, pur disputati a inizio preparazione, potranno chiarire le idee al tecnico Michele Pazienza, costretto a sfoltire una rosa di 28 giocatori con contratto professionistico più 3 con contratto di apprendistato, Iovenio, oltre ai due giovani del vivaio Fois e Frau.

