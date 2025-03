Paderno, il 17enne era «parzialmente incapace» 

Milano. Viveva tra realtà e «fantasia», voleva rifugiarsi in un mondo che chiamava della «immortalità» e per raggiungerlo credeva di doversi liberare di tutti gli affetti. La perizia psichiatrica depositata il 14 marzo, i cui contenuti sono emersi ieri, spiega così la strage commessa la notte del 31 agosto dal 17enne Riccardo Chiarioni, che uccise con 108 coltellate il padre, la madre e il fratello 12enne nella loro villetta a Paderno Dugnano. L’accertamento, disposto a ottobre dal gip su richiesta della difesa e affidato allo psichiatra Franco Martelli, ha stabilito che il ragazzo, ora maggiorenne, era parzialmente incapace di intendere e di volere quando agì, dopo che a casa quella sera c’era stata la festa di compleanno del papà. Il giovane per il perito aveva il suo spazio di libertà limitato, ovvero una capacità di intendere ridotta, così come «ridotta» era la sua capacità di volere al momento del fatto. Voleva rifugiarsi nel suo mondo fantastico della immortalità e per raggiungerlo nella sua ottica mentale doveva liberarsi dei suoi cari. Viveva nella fantasia, non intesa come «delirio» ma come rifugio. «Volevo proprio cancellare tutta la mia vita di prima», aveva messo a verbale parlando del «malessere» che durava da tempo ma si era acuito in estate.

