Padel, oggi inaugurazione del campo 

Nella zona industriale di Pratosardo nasce il primo campo di padel indoor. L’inaugurazione si terrà oggi alle 18.30 in via Antonio Cambosu, nella sede di Tetto Solare. «L’idea nasce un po’ per caso quando, quest’estate, mi sono avvicinato a questo sport, una variante del tennis divenuto sempre più popolare in Italia - dice Giampiero Pittorra di Tetto Solare -. Abbiamo dunque pensato di ottimizzare gli ambienti nella nostra azienda nella zona industriale, ricavando uno spazio dove i nostri dipendenti e soci potessero rilassarsi e staccare un po’ al lavoro, conoscersi meglio e rafforzare il concetto di squadra». Un’idea innovativa che ha subito suscitato un’estrema curiosità da parte dei nuoresi e non solo. «Quando abbiamo iniziato a raccontarlo le richieste per partecipare sono state tante, anche perché lo spazio al chiuso ne permette la fruibilità tutto l’anno, inverno compreso - prosegue Pittorra -. È nata così l’idea di creare l’associazione sportiva dilettantistica Pradel Sport, volta a coinvolgere adulti, ragazzi e bambini anche attraverso lezioni con istruttori. Speriamo nel futuro possa trasformarsi in un bel centro sportivo moderno a Pratosardo sia per le dimensioni degli spazi che per utenza». Oggi il via alle adesioni.

