Padel e tennis, campi nuovi grazie al gestore 

Da impianto sportivo in abbandono a culla del padel (e del tennis) cittadino. La rinascita dell’area comunale di Donigala è frutto del grande lavoro della società “Albatennis” che a marzo 2022 si era aggiudicata la gara d’appalto per valorizzare il vecchio impianto con un programma da 80mila euro in 10 anni. Investimento che la società di Barbara Cinus ha realizzato in un anno con la manutenzione straordinaria sui 2 campi da tennis esistenti e realizzandone ex novo 2 da padel. «Un esempio virtuoso di gestione di un bene pubblico affidato dal Comune ai privati», sottolinea il sindaco Sanna. «Ci stiamo specializzando nel settore della multiracchetta – racconta Barbara Cinus - Tennis, padel e prossimamente il pickball, ma abbiamo anche altre idee». E domenica i campi di Donigala ospiteranno il primo torneo di padel, con 8 coppie iscritte. «Quanto la società ha già saputo realizzare è importante anche per il valore sociale» commenta l'assessore allo Sport Antonio Franceschi. Barbara Cinus ha preso in mano la struttura nel 2018: «Ho deciso di trasformare la mia passione, il tennis, nel mio lavoro. Abbiamo fatto tutto da soli, ora chiediamo aiuto al Comune per la manutenzione ordinaria di recinzione e spogliatoio».Faremo il possibile». ( m.g. )

