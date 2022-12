Padel e parco, via al piano da 30 milioni 

Nuova vita anche per l’ex Tennis club, acquisito dal centro medico “I Mulini” e trasformato in un polo sportivo e per la riabilitazione. Il tennis viene ridimensionato per lasciare spazio al padel, con i primi campi già pronti e utilizzati. Lavori in corso per costruire un palazzetto per lo sport, ci sarà anche una piscina al coperto, un centro riabilitativo, una spa, una piccola foresteria e cento nuovi parcheggi a disposizione. Un progetto da 12 milioni di euro che sta dando i primi risultati.

Il piano milionario era stato approvato dal Comune nel 2018: un master plan da 32 milioni di euro che ridisegna il volto di una zona inutilizzata del rione di Selargius. Lo scorso anno era arrivato anche il via libera della Regione all’investimento di 3 milioni: il progetto rientrava infatti fra gli interventi finanziabili dal Programma integrato per il riordino urbano. L’iter è ancora in corso, ma i primi cantieri sono partiti da mesi: a partire da via Araolla, dove gli operai sono al lavoro da tempo per realizzare nuove reti fognarie e idriche e completare la strada, con tanto di percorsi ciclabili e pedonali e una nuova illuminazione pubblica. Non solo: al posto dei capannoni dell’ex fabbrica Colledan, demoliti la scorsa primavera, sorgerà una palazzina con undici alloggi di edilizia residenziale pubblica da assegnare - non appena saranno completati - con apposito bando.

Primi campi da padel già pronti, lavori in corso in via Araolla, in attesa dei nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e del parco urbano con tanto di centro di aggregazione. Il master plan destinato a cambiare volto del quartiere di Su Planu inizia a prendere forma con i primi interventi portati avanti dai privati.

Piano milionario

L’ex tennis club

Poi spetterà al Comune completare il restyling realizzando nuovi spazi pubblici nel quartiere. A partire dal centro di aggregazione da cinquecento metri quadri distribuiti su tre piani, con all’interno sale per conferenze e riunioni, uno sportello per i cittadini, la sala lettura e musicale, e uno spazio per le associazioni di quartiere.

E ancora: centro giovani e per gli anziani e una sala multimediale. Tutto immerso in un’oasi verde nel cuore del rione selargino, con un parco urbano di oltre tre ettari, fontane, un’area cani, percorsi ciclopedonali illuminati e zone dove potersi riparare dal sole. «Con l’inizio degli interventi dei privati iniziamo a muovere i primi passi del più ampio progetto che nei prossimi anni ci consentirà di proseguire con la riqualificazione di una vasta parte di Su Planu», commenta il sindaco Gigi Concu. «Un quartiere in cui, come abbiamo fatto durante la precedente consiliatura, siamo intenzionati a continuare a investire. A breve», annuncia, «appalteremo anche l’ultima tranche delle opere a verde di Tranzellida, destinate a ricongiungersi al parco urbano che, come da progetto, speriamo di poter realizzare presto nell’area tra via Loni e via Montanaru, offrendo ai residenti un nuovo polmone verde dove troverà spazio anche un grande centro di aggregazione».

