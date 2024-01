Padel, due campi entro l’estate 

La passione per il padel presto raggiungerà anche Ghilarza. Saranno infatti realizzati due campi per soddisfare le esigenze dei tanti sportivi che amano praticare questa attività. Un progetto che l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Stefano Licheri, caldeggia da oltre due anni e che entro l’estate potrà trasformarsi in realtà grazie a 160mila euro concessi dalla Regione.

Il piano

I campi di padel amplieranno l’offerta delle tante strutture sportive a Ghilarza che danno la possibilità di scegliere fra basket, tennis, calcio, ginnastica artistica e altre. E il sindaco Licheri assicura che a breve potrebbero esserci novità anche per la piscina chiusa dopo la pandemia: il Comune è al lavoro per trovare una gestione alla struttura. Intanto si lavora per i campi da padel: sorgeranno accanto a quelli da tennis, l’attuale muro di recinzione verrà spostato e l’area ampliata per realizzare i nuovi campi. «Il padel è stato accorpato alla Federazione italiana di tennis pertanto, per poter garantire alla società sportiva di erogare un servizio completo e adeguato alle nuove disposizioni, è urgente e necessario che anche l’impianto di Ghilarza sia dotato di due campi per la pratica del padel» aveva scritto il sindaco nella richiesta di contributo inoltrata alla Regione. Parole ribadite dal primo cittadino: «Tutte le amministrazioni comunali succedute e il mondo del volontariato e dell’associazionismo hanno fatto in modo che Ghilarza potesse annoverare tanti sport. Ora il padel andrà ad ampliare questa già ricca offerta».

La società sportiva

Il Tennis Club a Ghilarza esiste da oltre 50 anni e oggi conta 110 tesserati. Numeri ai quali si vanno ad aggiungere quelli dei bambini e ragazzi coinvolti con i progetti portati avanti con le scuole. E poi ci sono i risultati, ottimi sul fronte regionale ma anche nazionale. Soddisfatto il presidente Bastiano Caddeo che ha anche il ruolo di delegato allo Sport per il Comune. «Quello del padel è un progetto importante al quale stiamo lavorando da oltre due anni. Finalmente si realizzeranno i campi, spero entro l’estate. Si darà continuità e integrerà il tennis». A breve il Comune affiderà la progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento per poi procedere con l’appalto dei lavori.

