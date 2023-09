«Padel chiuso, disturba anche il calcetto» 

È guerra continua tra i residenti del palazzi di via Oslo e i gestori del campo sportivo. Qualche mese fa chi abita nella zona ha chiesto e ottenuto la chiusura dei tre campi da padel: «Troppo rumore e illuminazione elettrica troppi intensa, non riusciamo a dormire». Ora si rincara la dose delle proteste e si chiede con un esposto anche la chiusura del campo di calcetto: «Nell’impianto sportivo si svolgono feste di compleanno che nulla hanno a che vedere con lo sport, gli utenti del campo portano con loro i bambini e non li controllano, inoltre -riferiscono- le persone si trattengono a parlare sotto le finestre a fine partita, aumentando il disagio».

Alla nuova amministrazione comunale il compito di trovare una soluzione tra due posizioni che a oggi sembrano inconciliabili.

Bando e gestione

La società Asd Assemini dal 2019, ha vinto un bando comunale per la concessione dell’impianto sportivo circondato dai palazzi, l’ha ristrutturato realizzando tre campi da padel, bar e altri servizi. Il campo era in stato di abbandono, il Comune, allora guidato dalla sindaca grillina Sabrina Licheri, decise di affidarlo a un privato perché lo sistemasse e lo gestisse.

Secondo alcuni residenti però, le attività del centro sportivo rendevano impossibile, tra rumori e luci troppo intense, riuscire a dormire. Quest'anno dopo diversi esposti il commissario prefettizio, dopo una perizia di Arpas che aveva rilevato un superamento dei limiti per l'inquinamento acustico, aveva deciso la chiusura dei campi da padel in attesa che la società trovasse un modo per ridurre i rumori. Ma i residenti continuano a protestare e chiedono anche la chiusura del campo da calcetto.

La replica

Accuse respinte dai titolari della Società sportiva: «Abbiamo fatto il possibile per ridurre i disagi e comunque la struttura a mezzanotte chiude. L'input affinché in quella zona sorgesse un campo sportivo, l'ha dato tanti anni fa il Comune -spiega Rosaria Tarantini, legale di ASD Assemini- abbiamo chiesto l'accesso agli atti per capire se quei palazzi siano sorti dopo la costruzione del campo. Contestiamo la modalità con cui Arpas ha effettuato le rilevazioni: all'interno di un'abitazione sola e con tutte le partite in corso, e il limite risultava superato di pochissimo. Inoltre anche volendo, tecnicamente non c'è lo spazio per realizzare delle barriere anti rumore».

Il Comune

La chiusura dei tre campi ha portato una notevole perdita economica, per la società e per l'indotto. La palla ora passa alla nuova Amministrazione comunale: «Stiamo lavorando per trovare un compromesso sui campi da padel -afferma Francesco Murtas, assessore allo Sport - che rispetti le esigenze dei residenti ma che non privi la comunità di un servizio importante. per non parlare della perdita economica per la società che ha fatto dei grossi investimenti, portando nella zona servizi e lavoro. Il campo di calcetto può funzionare, non risultano documenti che attestino eccessivo rumore e il fatto che le persone si trattengano all'esterno della struttura non è una responsabilità della società sportiva, semmai è la mancanza di educazione degli utenti».

RIPRODUZIONE RISERVATA