Padel al parco, presto il nuovo campo attrezzato 

Prende forma a Sardara il primo campo da padel comunale nel parco di via Tirso. Una nuova area pubblica che accoglierà tantissimi sportivi, appassionati o anche solo curiosi di provare nuovi sport, accanto a quelli ormai quasi storici come basket, pallavolo, bocciodromo, tennis, calcio A5 . «Da sempre», ricorda l’assessore ai lavori pubblici, Paolo Zucca, «abbiamo creduto e lavorato per rendere lo sport diffuso in diverse zone del territorio e accessibile a tutti e a tutte facilmente. Pensiamo allo stadio di via Campania, al campo di via Temo, alla palestra della cittadella scolastica, al tiro a volo e al tiro dinamico a Santa Mariaquas. E così la cittadina termale diventerà sempre più un polo attrattivo». Il progetto impegna risorse per 30mila euro e rientra in un intervento più ampio di 110mila euro, fondi di avanzo di amministrazione. La fetta maggiore va alla manutenzione straordinaria di strade e piazze. «Stiamo verificando le zone dove c’è maggior bisogno, dal centro storico alla periferia». ( s. r. )

