Pace, pure Mosca gela il piano cinese 

MOSCA. Dopo Usa e Nato, anche Mosca gela l’iniziativa di pace di Pechino. La Russia intende studiare «con grande attenzione il piano degli amici cinesi», ma si tratterà di un processo lungo e «faticoso». Per il momento, «non ci sono i presupposti per seguire una via pacifica», e quindi l’operazione militare russa in Ucraina «continua».

Il blitz di Yellen

La questione della Crimea, annessa dalla Russia nel 2014, è un nodo sempre più centrale e difficile per un negoziato che per ora rimane lontano. «Riporteremo la nostra bandiera in ogni angolo dell’Ucraina», aveva detto domenica il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, e qualcuno a Kiev preannuncia addirittura una riconquista per via militare della strategica penisola sul Mar Nero. Ma il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha risposto che ciò è «impossibile», perché la Crimea è «parte integrante della Russia». Kiev però - dove ieri si è presentata a sorpresa la segretaria al Tesoro Usa Janet Yellen - considera la Crimea parte di «un unico pacchetto come un territorio che deve essere liberato». Il governo ucraino, insomma, ha deciso di tenere alta la posta in possibili trattative di pace, rifiutando almeno inizialmente le ipotesi che cominciano a circolare ufficiosamente di cessioni territoriali di Crimea e parte del Donbass.

«Scenario diverso»

Ma il capo del servizio stampa delle Forze militari Sud di Kiev, Nataliya Gumenyuk, ha commentato in modo criptico che, mentre «la battaglia continuerà» nel Donbass, «per la Crimea ci sarà uno scenario diverso». Immancabile, anche ieri, il messaggio estremista dell’ex presidente russo Dmitry Medvedev, che prevede una «apocalisse» nucleare se gli occidentali non smetteranno di «rimpinzare di armi il regime neofascista di Kiev». Zelensky intanto ha rimosso il comandante delle forze congiunte ucraine, il generale Eduard Mykhailovich Moskalov, in carica da 11 mesi. Nessuna spiegazione è stata data e quindi non si sa se la decisione sia legata agli scandali di corruzione che recentemente hanno investito il settore della Difesa. La Russia, invece, ha inviato per colloqui in Algeria, alleato chiave di Mosca nel Mediterraneo, il capo del Consiglio per la Sicurezza nazionale Nikolai Patrushev, che è stato ricevuto dal presidente Abdelmajid Tebboun.

