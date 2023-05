«Pace più vicina»: G7, Zelensky star 

HIROSHIMA. Volodymyr Zelensky mette a soqquadro il G7. Atterrato sull’Airbus messo a disposizione dall’Eliseo, il presidente ucraino ha sfoderato un ottimismo prossimo all’euforia, in scia ai risultati del serrato tour diplomatico delle ultime settimane. «Giappone. G7. Importanti incontri con partner e amici dell’Ucraina. Sicurezza e cooperazione rafforzata per la nostra vittoria. Oggi la pace diventerà più vicina», ha scritto il leader di Kiev su Telegram.

L’avvertimento

E le sue ragioni hanno trovato fondamento nelle nuove sanzioni decise dai Sette e nel via libera all’addestramento dei piloti strappato a Joe Biden anche sui jet di quarta generazione come gli F-16. Una svolta che provoca la minacciosa reazione di Mosca: «Si va incontro a rischi colossali».

Il sostegno del Quad

Oggi, terza e ultima giornata, i lavori allargati ai leader di Paesi partner saranno monopolizzati proprio dalla sessione sull’Ucraina e dal sostegno «a lungo termine» per Kiev. Importante il faccia a faccia col premier indiano Modi (come quello con Lula, ancora non confermato), finora non troppo severo verso la Russia. Modi ha offerto il suo aiuto per porre fine alla guerra («Io e l’India faremo tutto il possibile»). Altro supporto è maturato in serata dalla riunione del Quad, il gruppo informale sulla sicurezza composto da Usa, Australia, India e Giappone, che esprime «profonda preoccupazione per la guerra che infuria in Ucraina», si impegna a «continuare l’assistenza umanitaria a Kiev per la sua ripresa» e definisce «grave e inammissibile l’uso o la minaccia di usare le armi nucleari». Una risposta al ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, per il quale le decisioni prese al vertice del G7 «mirano al doppio contenimento di Russia e Cina».