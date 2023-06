Pace, l’Africa gioca la sua carta 

MOSCA. Sette paesi africani alla Corte di Vladimir Putin per una missione quasi impossibile: presentare un’iniziativa di pace per un negoziato sull’Ucraina. Sei capi di Stato guidati dal sudafricano Cyril Ramaphosa e il primo ministro egiziano sono stati ricevuti dal presidente russo al Palazzo Konstantinovsky. Poche ore prima avevano incontrato a Kiev, sotto le bombe, il presidente Volodymyr Zelensky, che era stato chiaro nel respingere le loro proposte.

«È arrivato il momento»

La delegazione non si è data per vinta e ieri ha sottoposto anche a Putin un piano di cui non si sa un granché, tranne che è suddiviso in dieci punti. «È arrivato il momento di avviare negoziati e mettere fine alla guerra», ha detto Ramaphosa allo zar, che gli ha risposto che la Russia «è aperta al dialogo con chiunque chieda la pace», e che sono gli ucraini a non volerlo. Putin è tornato a sostenere che l’Ucraina aveva già siglato un accordo per il cessate il fuoco a Istanbul, alla fine di marzo 2022, ma dopo il ritiro di russi dalla regione di Kiev lo avrebbe gettato «nella pattumiera della Storia» (citazione di Trotsky contro i menscevichi).

Sul terreno

Per Putin comunque il pellegrinaggio dei leader africani a San Pietroburgo è una nuova conferma che la Russia non è isolata da esibire davanti al mondo dopo gli incontri dei giorni scorsi con i presidenti degli Emirati arabi uniti e dell’Algeria. Intanto sul terreno nulla cambia, almeno nella narrazione delle due parti. I russi continuano a dire di respingere gli attacchi ucraini, uccidendo i soldati di Kiev a centinaia e distruggendo carri armati e blindati. Gli ucraini assicurano che la controffensiva continua anche se lentamente, davanti a una accanita resistenza delle forze di Mosca. Sul fronte occidentale, Joe Biden ha chiarito che per Kiev non ci sarà alcun percorso agevolato per entrare nella Nato: «Devono soddisfare gli stessi standard».

RIPRODUZIONE RISERVATA