Vladimir Putin mostra scetticismo sulla proposta di pace che arriva dagli Stati Uniti: «C’è molto da discutere. Il Kursk è nostro, gli ucraini possono solo arrendersi o morire». Nel frattempo in Europa monta la polemica per i dazi annunciati dal presidente Trump su vini e champagne europei dopo la replica Ue sul whisky Usa: 200 per cento. Von der Leyen: apriremo una trattativa.

l alle pagine 12, 13