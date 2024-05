Pace in Consiglio sull’adesione al Ccn 

L’intera cittadina diventerà un centro commerciale naturale, dove si valorizzano e si premiano piccole e grande attività private del settore. Il Consiglio comunale di Arbus ha approvato l’adesione del Comune al neonato centro commerciale. E per una volta sono tutti d’accordo: maggioranza e minoranza hanno votato a favore. «Sin dalla sua costituzione – ha detto il sindaco, Paolo Salis – l’amministrazione ha sostenuto questa rinata realtà, ferma da troppo tempo. L’obiettivo è continuare su questa strada, favorendo le varie forme di incentivi pubblici e privati che contribuiscono a fare di tutto il territorio, Costa Verde compresa, un centro di commercio, frutto di una pluralità di offerte». Secondo uno studio dell’ente ormai gli esercizi presenti sono per la maggior parte costituiti da bar, pasticcerie, panifici, negozi di generi alimentari, abbigliamento, elettronica, giardinaggio, prodotti artigianali, utensili, bricolage, due centri edili. E poi molti ristoranti e Bed & breakfast lungo il litorale. «Da qui la necessità – ha aggiunto Salis – di rivitalizzare e riqualificare la rete distributiva, integrando commercio e turismo, offrendo parcheggi, facilità di accesso, promuovendo iniziative in grado di abbinare soggiorno e shopping». Il capogruppo di minoranza, Michele Schirru, ha condiviso il progetto: «Entrare a far parte dell’unione locale dei commercianti è sicuramente un atto che aiuta a superare la crisi che ormai da diversi anni attanaglia il settore del commercio. Invito la Giunta a tentare la salvezza del Consorzio imprese arburese organizzate (Ciao), appeso a un filo. Siamo pronti a collaborare». ( s. r. )

