Pace fiscale, si accende lo scontro 

Roma. Pace fiscale e Giustizia tengono alto lo scontro politico.

Pace fiscale

Ieri si è registrato il botta e risposta a distanza tra il direttore della Agenzia delle Entrate Ruffini e il leader della Lega Matteo Salvini, che aveva parlato di «una grande e definitiva pace fiscale». La replica del direttore dell’Agenzia delle Entrate non si è fatta attendere: «Il contrasto all'evasione non è volontà di perseguitare qualcuno. È un fatto di giustizia nei confronti di tutti coloro che, e sono la stragrande maggioranza, le tasse anno dopo anno le pagano», ha detto Ruffini. «Una pace fiscale è un vantaggio per lo Stato», ha replicato il leader del Carroccio. E il ministro dell'Ambiente Pichetto, di Fi, apre al condono: «Va valutato, nell'ambito della riforma fiscale si può fare». Oggi a Palazzo Chigi la Cabina di regia del governo sul Pnrr ascolterà sindacati e imprese. All'ordine del giorno, l'informativa sulla Terza relazione e la revisione della quarta rata.

Giustizia

Intanto, Fdi apre ai magistrati sulla Giustizia. Dall’opposizione, Matteo Renzi (IV) è perentorio: «La questione della giustizia è separare le carriere ma non quelle dei pm da quelle dei giudici. Bisogna separare quelle dei giudici bravi da quelle dei giudici non bravi. Non è pensabile che ci siano magistrati che arrestano persone come è successo ad esempio all'inquirente che mise in carcere Enzo Tortora che poi fanno carriera e vanno al Csm o vengono promossi». E mentre si registra gelo da parte di Forza Italia, la premier Giorgia Meloni annuncia un decreto per interpretare la sentenza della Cassazione sui delitti di mafia. «Un omicidio commesso avvalendosi di modalità mafiose o commesso al fine di agevolare un'associazione criminale non sarebbe un delitto di criminalità organizzata, secondo la Cassazione». Lo ha detto intervenendo in Cdm in riferimento ad una sentenza della Corte. «Appare evidente come questa decisione si presti a produrre effetti dirompenti su processi in corso per reati gravissimi». Da qui la decisione del governo di una norma di interpretazione autentica. «L'intenzione, d'intesa col ministro della Giustizia, è di inserire questa norma in un decreto legge di prossima approvazione», ha poi annunciato. Questo mentre si registra la sferzata di Marina Berlusconi proprio sulla Giustizia: «Mio padre perseguitato anche da morto», scrive la presidente Fininvest in un articolo per Il Giornale.

RIPRODUZIONE RISERVATA