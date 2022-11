Pace fiscale, la rabbia dei Comuni 

Pace fiscale con beffa per i Comuni sardi. C’è infatti il rischio più che concreto che a pagare la rottamazione delle cartelle fiscali arretrate, ipotizzata dal Governo nella prossima manovra economica, saranno anche i Comuni italiani. Quelli sardi compresi.

Rischio default

L’allarme lo ha lanciato Antonio Decaro presidente dell’Anci, l’associazione dei sindaci italiani, preoccupato per le intenzioni dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni di stralciare tutte i debiti con il Fisco non pagati negli ultimi otto anni. Incluse multe e tributi locali che per i bilanci di piccole e grandi amministrazioni comunali rappresentano voci attive di bilancio indispensabile per far quadrare i conti, soprattutto in questi mesi in cui il caro energia ha stravolto le previsioni di spesa annuali.

«Cancellare le somme non ancora riscosse dal 2015 si trasformerebbe in un ammanco da circa un miliardo di euro», ha detto il rappresentante dei primi cittadini al quotidiano economico ItaliaOggi, denunciando di fatto come il Governo stia di fatto agevolando i debitori del Fisco presentando però il conto agli Enti locali. Un conto che nell’Isola, con le debite proporzioni potrebbe arrivare a circa 35 milioni di euro.

La protesta