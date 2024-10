Pace fatta tra Spalletti e Inzaghi sul caso ultrà 

Azzurri al lavoro per la sfida a Israele, e intanto rientra la polemica tra Luciano Spalletti e Simone Inzaghi sul caso ultrà Il ct azzurro ha telefonato al tecnico dell'Inter, dopo le polemiche scaturite nei giorni scorsi per le frasi dell'allenatore della nazionale sui presunti legami tra il club nerazzurro e le frange estreme della tifoseria. «Io rispondo a tutti, anche a quelli che non conosco, però poi so riattaccare...», aveva detto Spalletti, che ha voluto sentire Inzaghi e si è detto molto dispiaciuto, spiegando come quelle frasi non fossero riferite direttamente a Inzaghi.

Il modulo

Tensioni extra campo l'Italia non le vuole: domani a Udine c'è Israele, gara valida per il quarto turno di Nations League e servono i tre punti per consolidare il primato. Penultimo allenamento a Coverciano per la Nazionale in testa al girone con 7 punti: l'obiettivo è conquistarne altri tre per qualificarsi alla fase finale della competizione. Spalletti medita qualche cambiamento in formazione, non a livello di modulo che stando a quanto emerso dalla sessione del pomeriggio, cui ha partecipato anche l'ultimo giocatore aggregato, Nicolò Zaniolo, chiamato al posto di Pellegrini espulso contro il Belgio, dovrebbe essere ancora il 3-5-1-1, ma a livello di uomini: Raspadori dovrebbe giocare a supporto di Retegui, in difesa Buongiorno potrebbe avvicendare Bastoni giostrando insieme a Di Lorenzo e Calafiori, mentre sulle fasce c'è il ballottaggio fra Bellanova e Cambiaso, con il primo al momento favorito sullo juventino come già nella gara d'andata con Israele.

Le altre scelte

Sulla corsia sinistra dovrebbe partire titolare ancora Dimarco con Udogie pronto a subentrare a partita in corso. In mediana non è esclusa la conferma degli stessi impiegati contro il Belgio, ovvero Frattesi, Ricci e Tonali, anche se scalpitano Fagioli e il giovane Pisilli. Gli azzurri svolgeranno la rifinitura questa mattina ancora a Coverciano, poi la partenza a metà pomeriggio con un volo charter per Udine dove, allo stadio Friuli, e intorno alle 18,30 parleranno il ct e un giocatore.

